De Oekraïense skeletonner Vladyslav Heraskevych vindt dat Russische sporters die achter de oorlog in Oekraïne staan levenslang moeten worden geschorst. Dat zei de 23-jarige Heraskevych maandag in gesprek met de Duitse radiozender Deutschlandfunk.

"Ze mogen nooit meer deel uitmaken van de olympische familie of de sportfamilie in het algemeen", aldus Heraskevych. Met name nu de oorlog aanhoudt, vindt de skeletonner dat de sportwereld zich duidelijker moet uitspreken.

Onder anderen de Russische topschaker Sergey Karjakin en turner Ivan Kuliak steunden de oorlog in Oekraïne openlijk. Karjakin werd door de internationale schaakfederatie FIDE zes maanden geschorst. De turnbond doet nog onderzoek naar het gedrag van Kuliak, die een turnoutfit droeg met de letter 'Z', het teken van Russisch nationalisme.

"Waarom worden atleten verbannen als ze doping gebruiken? Omdat ze liegen en bedriegen en daarmee zichzelf beschadigen", vervolgde Heraskevych. "Als een sporter de oorlog steunt, beschadigen ze heel Oekraïne. Ze verwoesten ons leven en daarom zouden de sancties zwaarder moeten zijn dan in dopingzaken."

Heraskevych was in februari actief op de Olympische Spelen, waar hij als achttiende eindigde. In Peking vestigde hij al de aandacht op zich door na zijn run een stuk papier in de nationale kleuren van zijn land omhoog te houden met het opschrift: "Geen oorlog in Oekraïne".

Na de Spelen probeerde Heraskevych zich in Kyiv aan te melden voor het Oekraïense leger, maar mede vanwege zijn gebrek aan militaire ervaring kwam hij niet in aanmerking voor een plek. Hierop richtte Heraskevych zijn eigen stichting op om slachtoffers van de oorlog te helpen.