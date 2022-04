Stephen Curry heeft Golden State Warriors dinsdag ook in de tweede wedstrijd na zijn blessure de weg gewezen. De vedette leidde zijn ploeg naar een 126-106-zege op Denver Nuggets, waardoor de onderlinge stand in de play-offs van de NBA 2-0 is.

Curry kwam in het Chase Center in San Francisco tot 34 punten - hij was daarmee de trefzekerste speler van de Warriors - en was ook goed voor drie rebounds en vier assists. Teamgenoot Jordan Poole maakte 29 punten.

De Warriors hadden zondag aan de hand van Curry al de leiding genomen in de best-of-sevenserie tegen de Nuggets. Hij deed toen 21 minuten mee en kwam tot zestien punten, vier assists en drie rebounds. De derde ontmoeting is in de nacht van donderdag op vrijdag.

De 34-jarige Curry stond twee maanden aan de kant met een voetblessure. Hij miste in die periode twaalf wedstrijden. Ondanks de afwezigheid van de sterspeler plaatsten de Warriors zich als nummer drie van de Western Conference voor de play-offs.

Gelijktijdig met de Warriors kwam Philadelphia 76ers tegen Toronto Raptors eveneens op een 2-0-voorsprong, door met 112-97 te winnen. Dallas Mavericks versloeg Utah Jazz (110-104) en bracht de onderlinge stand zo op 1-1.