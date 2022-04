De hockeysters van Amsterdam hebben maandag in een bloedstollende finale van de Euro Hockey League revanche genomen op Den Bosch. Amsterdam rekende in de eindstrijd van de tweede editie van het toernooi na shoot-outs af met de titelverdediger.

Na zestig minuten stond er een gelijke stand van 2-2 op het bord in het Wagener Stadion in Amstelveen. Topscorer Frédérique Matla zette Den Bosch twee keer op voorsprong, maar via Filiz Tuzgöl en Fay van der Elst vocht Amsterdam zich in een vermakelijk duel tot tweemaal toe terug.

Direct na de reguliere speeltijd werden er shoot-outs genomen en ontstond een strijd tussen de twee keepers van Oranje: Josine Koning (Den Bosch) en Anne Veenendaal (Amsterdam). De doelvrouw van Den Bosch had vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio de voorkeur gekregen boven reserve Veenendaal.

Veenendaal eiste een heldenrol voor zich op door drie shoot-outs te stoppen. Oranje-internationals Margot van Geffen en Lidewij Welten faalden net als jeugdinternational Noor Omrani oog in oog met Veenendaal.

Vorig jaar was Den Bosch de eerste winnaar van de EHL, die de opvolger van de EuroHockey Club Champions Cup (ECCC) is. Amsterdam verloor destijds in de halve eindstrijd na shoot-outs van Den Bosch.

Later op de dag staat ook de mannenfinale op het programma in het Wagener Stadion. Viervoudig winnaar van het toernooi en titelverdediger Bloemendaal neemt het daarin op tegen het Duitse Rot Weiss Köln.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de laatste redding van Anne Veenendaal in de shoot-outs te bekijken.