Het mislopen van het eerste WK-ticket sinds 1961 is hard aangekomen bij de Nederlandse handballers. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson verloor zondag de return in de play-off tegen Portugal met 28-35 en missen hierdoor de mondiale titelstrijd.

"Zo dicht bij deelname aan een WK waren we nog nooit. Dit hakt er wel in", baalde aanvoerder Bobby Schagen na de wedstrijd in het Indoor-Sportcentrum van Eindhoven.

"We misten te veel kansen. Dat is wel het verhaal", meende Schagen. "We kwamen in de tweede helft goed terug, maar kregen toen drie, vier open kansen die we gewoon allemaal misten. Daar hik je dan tegenaan. Hun keeper was ook veel beter dan donderdag in de eerste wedstrijd in Portugal."

Ook topscorer Kay Smits (zeven goals) was zwaar teleurgesteld. "Ik voel van alles: teleurstelling, pijn en boosheid. Er gingen heel veel dingen mis in de hele wedstrijd. We hebben zestig minuten niet het niveau laten zien dat we in huis hebben. Portugal is de verdiende winnaar", zei hij.

Uit in Portimão won Oranje donderdag nog met 30-33 en dat leek een goede uitgangspositie voor de return in een zo goed als uitverkochte sporthal. "In Portugal lieten we de keepers niet in de wedstrijd komen en waren we beter in hun cirkel. Dat deden we nu minder", aldus Schagen.

"Wij straften hun fouten niet af en dan is het lastig spelen tegen Portugal", vervolgde de hoekspeler. "Het is een gehaaide ploeg met slimme en ervaren spelers. Niet altijd mooi om naar te kijken, maar vandaag wel effectief."

De teleurstelling is groot bij de Nederlandse handballers. Foto: ANP

'We hebben stappen gemaakt'

Schagen had wel genoten van de ambiance in Eindhoven. "We hebben als mannenteam stappen gemaakt en iedereen weet dat we ergens naartoe werken. We spelen leuk handbal, maar je moet het in een wedstrijd als deze wel belonen."

Hoewel Nederland WK-deelname misliep, blijft de aanvoerder optimistisch. "Toch ziet de toekomst van het mannenteam er goed uit, dus dat WK komt er wel. Maar het is zonde dat we nu weer twee jaar moeten wachten."

Nederland stond deze eeuw al vaker op de drempel van WK-deelname. In 2010, 2012, 2016 en 2018 ging het ook mis in de play-offs. Op de EK's van 2020 en 2022 was Oranje wel van de partij.

Het WK vindt volgend jaar van 11 tot en met 29 januari plaats in Polen en Zweden.