Vijfhonderd internationale militairen en de Britse Prins Harry zijn neergestreken in Den Haag voor de Invictus Games, het sportevenement dat daar momenteel plaatsvindt. Maar wat zijn de Invictus Games precies, welk idee zit erachter en wat is de link met prins Harry?

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun werk in de krijgsmacht. De sporten vinden van 16 tot en met 22 april plaats in en om het Zuiderpark.

Aan het evenement doen zo'n vijfhonderd deelnemers uit achttien landen mee. Zij zijn actief in tien sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal, zwemmen en de rijproef met Land Rovers.

Sommige sporten zijn onderverdeeld in categorieën waarin sporters met gelijkwaardige beperkingen het tegen elkaar opnemen.

Bij het zitvolleybal nam Nederland het zondag op tegen Australië. Foto: BrunoPress

De Britse prins Harry heeft de Invictus Games bedacht. Hij liet zich daarbij inspireren door het vergelijkbare Amerikaanse evenement de Warrior Games.

De 37-jarige Harry heeft zelf ook een militaire carrière achter de rug. Hij diende onder meer twee keer in Afghanistan en vloog in Apache-helikopters. "Wat ik de afgelopen tien jaar heb meegemaakt, zal voor de rest van mijn leven bij me blijven", zei hij toen hij in 2015 stopte bij het leger.

Samen met zijn echtgenote Meghan verzorgde Harry zaterdag de opening van het evenement.

De gedachte achter de Invictus Games is om de kracht van sport te gebruiken om het herstel en de revalidatie van de deelnemers te stimuleren en te ondersteunen. Ook moeten de Invictus Games zorgen voor meer begrip en respect voor mensen die hun land dienen of gediend hebben.

De Britse Prins Harry (linksonder) tijdens de openingsceremonie van de vijfde editie van de Invictus Games in Den Haag. De Britse Prins Harry (linksonder) tijdens de openingsceremonie van de vijfde editie van de Invictus Games in Den Haag. Foto: ANP/EPA

De publieke belangstelling voor het sportevenement is groot. Voorafgaand aan de wedstrijden waren al meer dan 60.000 kaarten verkocht. In totaal verwacht de organisatie 70.000 bezoekers te ontvangen tijdens de sportweek.

Behalve sportwedstrijden zijn er dagelijks ook onder meer optredens van militaire orkesten en rockbands, is een klimmuur en vinden andere sportieve activiteiten plaats, zoals meedoen aan sporten voor mensen met een beperking.

Aan de Invictus Games doen ook sporters uit Oekraïne mee. Eerder was het nog onzeker of de afvaardiging uit Oekraïne wel aanwezig zou zijn vanwege de oorlog in het land. Vanwege coronabesmettingen ontbreken de delegaties uit Jordanië en Nieuw-Zeeland.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen. Daarna ging het evenement naar Orlando, Toronto, Sydney en Düsseldorf. De vijfde editie stond oorspronkelijk in 2020 op het programma in Den Haag, maar is vanwege de coronapandemie twee keer uitgesteld.

Invictus staat in het Latijn voor onoverwonnen. Volgens de organisatie symboliseert de naam van het evenement de vechtlustige geest van de deelnemende militairen. "Het laat zien wat je ondanks je verwondingen kunt bereiken."

De Invictus Games eindigen vrijdag. Koning Willem-Alexander is samen met Defensieminister Kajsa Ollongren aanwezig bij de sluitingsceremonie. Daarvoor bezoekt de koning de finale van het rolstoelbasketbal.