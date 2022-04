De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd om zich voor het eerst sinds 1961 weer eens voor het WK te plaatsen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson verloor in de play-offs over twee wedstrijden van Portugal.

Oranje verloor de return in het Indoor-Sportcentrum in Eindhoven met 28-35. Afgelopen donderdag had Nederland de heenwedstrijd in Portugal nog met 30-33 gewonnen.

De formatie van Richardsson keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan en kwam geen enkele keer op voorsprong. In de tweede helft was de stand even in evenwicht (19-19), maar daarna pakte Portugal weer de leiding.

Tien minuten voor tijd mocht Oranje nog even hopen, maar in de slotfase liepen de Portugezen verder uit en gaven ze de ruime voorsprong niet meer uit handen. Kay Smits was met zeven doelpunten topscorer aan Nederlandse zijde en Dani Baijens was goed voor vijf treffers.

Nederland stond deze eeuw al vaker op de drempel van WK-deelname. In 2010, 2012, 2016 en 2018 ging het ook mis in de play-offs. Op de EK's van 2020 en 2022 was Oranje wel van de partij.

Het WK vindt volgend jaar van 11 tot en met 29 januari plaats in Polen en Zweden.