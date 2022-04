De hockeysters van Amsterdam hebben zondag de finale van de Euro Hockey League (EHL) bereikt. De ploeg van coach Robert Tigges kwam in het eigen Wagener Stadion een achterstand te boven tegen het Spaanse Junior FC en neem het maandag in de finale op tegen rivaal Den Bosch.

Amsterdam begon slecht aan de wedstrijd in Amstelveen en keek aan het begin van het tweede kwart terecht tegen een achterstand aan. Na een vloeiende aanval werkte Maialen Garcia de bal achter keeper Anne Veenendaal: 0-1. Vervolgens ontsnapte Amsterdam aan de 0-2 doordat de videoscheidsrechter de treffer van Anna Gil afkeurde, omdat ze de bal met de voet had geraakt.

Amsterdam werd richting de rust sterker en kreeg een opgelegde kans om op gelijke hoogte te komen, maar Floor de Haan miste een strafbal. Vlak na de onderbreking kreeg de thuisploeg opnieuw een strafbal. Dit keer kreeg Freeke Moes de bal er niet in.

In datzelfde derde kwart draaide Amsterdam de achterstand om. Fay van der Elst was het eindstation van een vloeiende aanval en miste niet van dichtbij voor de 1-1, waarna Moes in de rebound van een strafcorner voor de bevrijdende 2-1 zorgde. Dat bleek ook de winnende treffer.

Amsterdam neemt het in de finale op tegen Den Bosch, dat zaterdag afrekende met het Belgische Gantoise (2-0). Vorig jaar was Den Bosch de eerste winnaar van de EHL, die sinds vorig jaar de opvolger van de EuroHockey Club Champions Cup (ECCC) is. Amsterdam verloor toen in de halve finales na shoot-outs van Den Bosch.

Bij de mannen staat Bloemendaal in de finale. De regerend landskampioen was zaterdag te sterk voor het Spaanse Club de Campo. De tegenstander van Bloemendaal wordt later op de dag bekend, als Rot-Weiss Köln uit Duitsland en het Engelse Surbiton het in de andere halve finale tegen elkaar opnemen. Net als die van de vrouwen is de finale van de mannen op Tweede Paasdag.