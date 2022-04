Stephen Curry heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een hoofdrol opgeëist bij zijn rentree voor Golden State Warriors. Met zestien punten hielp hij de zevenvoudig NBA-winnaar aan een ruime zege op Denver Nuggets (123-107) in de eerste wedstrijd in de play-offs.

De 34-jarige Curry was twee maanden uit de roulatie met een voetblessure, waardoor hij twaalf wedstrijden moest missen. Desondanks plaatste Golden State Warriors zich als nummer drie van de Western Conference voor de play-offs van de NBA.

Curry speelde ruim 21 minuten in het Chase Center in San Francisco. Naast de zestien punten was de tweevoudig MVP goed voor vier assists en drie rebounds. Jordan Poole was met dertig punten de trefzekerste speler bij Golden State Warriors.

Na afloop kon Curry niet zeggen of hij de komende tijd meer minuten kan maken. "Ik heb daar geen verwachtingen van", zei hij na afloop tegen de aanwezige verslaggevers. "We moeten daar steeds achter zien te komen. Dit is een moeilijke situatie om mee om te gaan, zeker omdat de play-offs van een hogere intensiteit zijn."

Verder in de NBA-play-offs was Minnesota Timberwolves verrassend te sterk voor Memphis Grizzlies (130-117), won Utah Jazz nipt van Dallas Mavericks (99-93) en had Philadelphia 76ers geen kind aan Toronto Raptors (131-111).

De ploeg die vier wedstrijden wint, bereikt de halve finales van de play-offs. Vorig jaar ging Milwaukee Bucks met de NBA-titel aan de haal. Voor de ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo was het de tweede NBA-titel in de geschiedenis en de eerste in veertig jaar.