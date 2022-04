De korfballers van Fortuna zijn zaterdag voor de zesde keer Nederlands kampioen in de zaal geworden. De ploeg uit Delft versloeg in de finale van de Korfbal League titelverdediger PKC uit Papendrecht met 22-21.

De twee teams stonden in een vol Ahoy voor de derde keer op rij tegenover elkaar in de zaalfinale van de Korfbal League. Bij rust had Fortuna al een nipte voorsprong: 12-11.

In de tweede helft breidde de ploeg uit Delft die stand uit naar 22-18, maar PKC vocht zich langzaam terug. Met nog twee minuten te gaan hielp Jelmer Jonker PKC via een afstandsschot naar 22-21. De kampioen van 2021 kon de stand echter niet meer gelijktrekken en daarmee was de zesde landstitel voor Fortuna een feit.

Fortuna-speler Thomas Reijgersberg nam in Rotterdam afscheid van de korfbalsport en deed dat met de landstitel. "De hele week heb ik hierover na zitten denken. De hele week ben ik ook ziek geweest. Dit is echt fantastisch, het mooiste wat er is", zei de 31-jarige Reijgersberg bij de NOS.

Vorig jaar greep PKC in een vanwege de coronamaatregelen leeg Ahoy de landstitel door in de finale Fortuna met 22-18 te verslaan. In 2019 was Fortuna in de Ziggo Dome in Amsterdam te sterk voor PKC.