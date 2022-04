De hockeysters van Den Bosch hebben net als vorig jaar de finale van de Euro Hockey League bereikt. De Brabanders versloegen zaterdag in Wagener Stadion de Belgische kampioen Gantoise uit Gent met 2-0.

Maartje Krekelaar opende in het derde kwart de score door de bal uit een strafcorner van Frédérique Matla binnen te tikken. In het laatste kwart pushte de topscorer van Den Bosch de bal zelf door de benen van de Belgische keeper in het doel.

Matla, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio met negen doelpunten topscorer van het toernooi werd, maakte een dag eerder vijf doelpunten in de kwartfinale tegen de Ierse club Pegasus (9-0).

Den Bosch is in Amstelveen de titelverdediger. Vorig jaar rekende de Brabantse ploeg bij de eerste editie van de EHL voor vrouwen in de finale af met Club de Campo de Madrid.

Die Spaanse club verloor vrijdag in de kwartfinales via shoot-outs van Amsterdam. De thuisclub neemt het zondag in de tweede halve finale op tegen Junior FC uit Spanje.

De finale bij de vrouwen is, net als bij de mannen, op Tweede Paasdag. Bij de mannen maakt Bloemendaal nog kans op titelprolongatie. De enige overgebleven Nederlandse club neemt het zaterdag in de halve eindstrijd op tegen Club de Campo de Madrid.