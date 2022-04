De hockeysters van Den Bosch hebben net als vorig jaar de finale van de Euro Hockey League bereikt. De Brabanders versloegen zaterdag in het Wagener Stadion de Belgische kampioen Gantoise uit Gent met 2-0. Bij de mannen verzekerde Bloemendaal zich van een plek in de eindstrijd.

Maartje Krekelaar opende in het derde kwart de score door de bal uit een strafcorner van Frédérique Matla binnen te tikken. In het laatste kwart pushte de topscorer van Den Bosch de bal zelf door de benen van de Belgische keeper in het doel.

Matla, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio met negen doelpunten topscorer van het toernooi werd, maakte een dag eerder vijf doelpunten in de kwartfinale tegen de Ierse club Pegasus (9-0).

Den Bosch is in Amstelveen de titelverdediger. Vorig jaar rekende de Brabantse ploeg bij de eerste editie van de EHL voor vrouwen in de finale af met Club de Campo de Madrid.

Die Spaanse club verloor vrijdag in de kwartfinales via shoot-outs van Amsterdam. De thuisclub neemt het zondag in de tweede halve finale op tegen Junior FC uit Spanje.

Bloemendaal houdt kans op de vijfde EHL-titel. Foto: Pro Shots

Bloemendaal simpel naar eindstrijd

Ook de hockeyers van Bloemendaal mogen zich opnieuw op gaan maken voor de finale van de Euro Hockey League. De titelverdediger had in de halve finales weinig moeite met Club de Campo uit Madrid: 3-0.

Bloemendaal kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Jorrit Croon, die de bal overtuigend in de korte hoek schoot. Zo'n zes minuten later zette Tim Swaen de huidige koploper van de Hoofdklasse uit een strafcorner op 2-0.

Vlak na rust was het Thierry Brinkman die de voorsprong van de titelverdediger uitbreidde naar 3-0, waarbij de bal via een Spaanse voet in het doel belandde. In het laatste kwart werd niet meer gescoord.

Bloemendaal won de Euro Hockey League al vier keer: in 2009, 2013, 2018 en 2021. In de finale van vorig jaar versloeg de Nederlandse topclub het Spaanse Atlètic Terrassa met 5-2. De twee finalisten troffen elkaar dit keer al in de kwartfinales, waarin Bloemendaal met 3-1 won.

Het Duitse Rot-Weiss Köln en het Engelse Surbiton strijden zondag om de tweede finaleplaats. De eindstrijd bij de mannen is, net als bij de vrouwen, op Tweede Paasdag.