Oekraïne mag komende zomer als vervanger van het uitgesloten Rusland meedoen aan het WK volleybal voor mannen.

Het wereldkampioenschap zou deze zomer in Rusland worden gehouden, maar de internationale volleybalfederatie FIVB besloot begin maart het toernooi te verplaatsen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat land neemt nu de plek in het deelnemersveld van de Russen over.

Polen en Slovenië zijn de nieuwe gastlanden. Mogelijk komen daar nog meer landen bij. Volgens FIVB-voorzitter Ary Graça hebben meerdere landen aangeboden te helpen bij de organisatie van het WK. "We zijn trots dat we deze oplossing hebben gevonden", aldus de Braziliaan.

Oekraïne is in tegenstelling tot Rusland geen grootmacht in het volleybal. De Oekraïense mannen deden pas één keer mee aan een WK (tiende in 1998). Bij het EK van vorig jaar strandde de ploeg in de achtste finales door een nederlaag tegen Rusland.

Het WK duurt van 26 augustus tot en met 11 september. De finale en de strijd om brons zijn in Polen. Dat land won de laatste twee WK's bij de mannen.

Het Nederlands team is een van de deelnemers. Oranje is ingedeeld in groep F, met Argentinië, Iran en Egypte als tegenstanders. Oekraïne speelt in poule A tegen Servië, Puerto Rico en Tunesië.