De bal waarmee Americanfootballlegende Tom Brady in januari een touchdown scoorde tegen Los Angeles Rams, wordt toch niet verkocht voor 518.000 dollar (zo'n 479.000 euro). De bal is een stuk minder historisch nu de 44-jarige quarterback besloten heeft toch niet te stoppen.

De koper dacht dat hij de bal kocht die Brady gebruikte voor de laatste score uit zijn lange en zeer succesvolle loopbaan. De speler van Tampa Bay Buccaneers kondigde begin februari immers aan een punt achter zijn carrière te zetten.

Half maart kwam Brady terug op dat besluit. "De afgelopen twee maanden heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is en niet op de tribune", schreef hij op Twitter. "Ik kom terug naar Tampa voor mijn 23e seizoen."

Dat bericht verscheen slechts 24 uur nadat veilinghuis Lelands Auctions de bal van Brady's 'laatste' touchdown voor meer dan een half miljoen dollar had verkocht. De koper hoefde de football niet meer na de aankondiging van de quarterback en het veilinghuis heeft de deal nu nietig verklaard.

"We wilden het juiste doen", zegt president Mike Heffner van Lelands Auctions tegen ESPN. "Dit is waarschijnlijk de meest unieke situatie die wij hier ooit gaan meemaken."

Lelands Auctions is nog steeds van plan de bal te verkopen en zegt ook al gesproken te hebben met een aantal mogelijke kopers. Zeker is dat de waarde van de bal niet meer in de buurt zal komen van 518.000 dollar.