De Nederlandse handballers hebben donderdag een prima basis gelegd voor de eerste WK-deelname sinds 1961. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in de play-offs de uitwedstrijd tegen Portugal met 30-33.

Het ticket voor het WK van 2023 kan zondag veiliggesteld worden. Dan staat in het Indoor-Sportcentrum in Eindhoven de return op het programma. Het WK vindt volgend jaar van 11 tot en met 29 januari plaats in Polen en Zweden.

Nederland stond deze eeuw al vaker op de drempel van een wereldkampioenschap. In 2010, 2012, 2016 en 2018 ging het echter steeds mis in de play-offs. Op de EK's van 2020 en 2022 was Oranje wel van de partij.

Bij Oranje was Kay Smits topscorer met tien punten. Dani Baijens en Jeffrey Boomhouwer waren goed voor respectievelijk zeven en zes punten.

Nederland slaat toe met drie treffers in slotfase

Nederland en Portugal bleken in Portimão goed aan elkaar gewaagd. In de eerste helft wist geen van beide ploegen een groter gat dan twee punten te slaan. De kleine voorsprong bij rust was in het voordeel van de bezoekers: 16-17.

Portugal veranderde al vroeg in de tweede helft de achterstand in een nipte voorsprong, maar daarna ging Nederland er weer voorbij. Met veel schoten van grote afstand - de Portugese doelman stond ver voor zijn doel - kwam Oranje met 27-23 voor.

Na een overtreding moest Jasper Adams van Oranje ruim tien minuten voor tijd met een rode kaart het veld verlaten. Daarna kwam Portugal dichterbij en werd het met nog vijf minuten te spelen gelijk (30-30). Met drie doelpunten in de slotfase zorgde Nederland voor een goede uitgangspositie voor de return.