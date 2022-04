De Amerikaanse atlete Allyson Felix zet na dit seizoen een punt achter haar carrière. Met zeven keer goud, driemaal zilver en een keer brons is ze op de atletiekbaan de succesvolste olympische sportster ooit.

"Deze sport heeft mijn leven veranderd", schrijft Felix op Instagram. "Ik heb alles gegeven voor het hardlopen, maar voor het eerst weet ik niet of ik nog meer te geven heb. Daarom wordt het tijd om afscheid te nemen."

Dit seizoen maakt de in Los Angeles geboren atlete nog af, al zal de focus niet meer zozeer op haar resultaten liggen. "Dit seizoen gaat het niet om de tijden op de klok, maar om vreugde. Ik hoop dat ik vooral nog veel mooie herinneringen met iedereen kan delen."

Felix deed vijf keer mee aan de Olympische Spelen en heerste vooral met de estafetteploeg van de Verenigde Staten. Twee keer was er goud op de 4x100 meter. Op de 4x400 meter maakte ze zelfs vier keer deel uit van de winnende ploeg.

Haar enige individuele gouden olympische medaille pakte Felix in 2012. In Londen was de sprintster de snelste op de 200 meter, het onderdeel waarop ze in 2004 en 2008 al zilver had behaald.

Bij de mannen kunnen vier atleten betere olympische resultaten overleggen dan Felix. De Fin Paavo Nurmi spant de kroon met negen keer goud en drie keer zilver in de jaren twintig. Hij wordt gevolgd door Carl Lewis, Usain Bolt en Ray Ewry.