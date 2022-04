De Nederlandse handballers leven met veel vertrouwen toe naar het beslissende tweeluik met Portugal voor een ticket voor het WK 2023. Aanvoerder Bobby Schagen, die zich met het Nederlandse team voor het eerst sinds 1961 voor het mondiale eindtoernooi kan plaatsen, heeft geen angst voor de Portugezen.

"Op het afgelopen EK hebben we laten zien dat we bij de subtop van Europa horen en voor geen enkele ploeg bang hoeven te zijn. Portugal is een sterk land met enkele hele goede clubs, we moeten ze zeker niet onderschatten, maar ik denk dat wij nu zo ver zijn dat we zo'n ploeg kunnen verslaan", zegt Schagen vanuit Portimão, waar Oranje donderdag de uitwedstrijd speelt.

Schagen heeft de gestage ontwikkeling in de afgelopen jaren bij de handballers meegemaakt. De hoekspeler was erbij op de EK's van 2020 en 2022, de eerste grote eindtoernooien van het mannenteam.

De geboren Amsterdammer speelt al sinds 2009 in het Nederlands team en deed ook alle keren mee toen plaatsing voor een WK mislukte. In 2010, 2012, 2016 en 2018 ging het steeds mis in de play-offs.

"In die jaren was het al knap dat we de play-offs haalden. We troffen dan landen als Oostenrijk, IJsland, Polen en Zweden en dan stond bij voorbaat vast dat we niet zouden winnen. Maar nu is het wel anders. Wij zijn nu een zelfbewuste ploeg met vertrouwen. De tijd is er rijp voor dat wij nu wel die stap gaan maken naar het WK."

Bobby Schagen denkt dat Nederland niet onder hoeft te doen voor Portugal. Foto: Getty Images

'We kunnen Nederlandse handbalgeschiedenis schrijven'

Schagen is blij dat hij dat kan meemaken. De 32-jarige rechterhoekspeler is na dertien jaar als international nog lang niet klaar met handbal en verlengde onlangs nog zijn contract bij de Duitse Bundesliga-club TBV Lemgo met twee jaar.

"Als het lukt ons te plaatsen voor het WK, schrijven we toch weer een stukje Nederlandse handbalgeschiedenis", benadrukt Schagen. "Daar word ik heel blij van. Ik kijk er enorm naar uit."

Portugal is geen onbekende voor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson. Op het afgelopen EK in Hongarije won Nederland in de groepsfase met één doelpunt verschil. "Maar dat was wel het corona-EK, dus niet een hele goede graadmeter. Wij misten spelers die door positieve tests niet mee mochten doen, maar de Portugezen ook."

Na de uitwedstrijd in Portimão volgt zondag de thuiswedstrijd in Eindhoven. De tactiek bepalen is niet zo moeilijk, meent Schagen. "Uitgaan van eigen kracht en heel hard rennen, want daar zijn zij niet zo goed in. En niet te veel risico nemen als we tegen het einde van de wedstrijd met een paar goals achterstaan, want wij hebben nog de thuiswedstrijd in Eindhoven."