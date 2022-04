Brooklyn Nets heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ten koste van Cleveland Cavaliers voor de play-offs van de NBA geplaatst. Het ging rond de wedstrijd echter vooral over de schietpartij die plaatsvond op een nabijgelegen metrostation in New York.

Eerder op dinsdag schoot een man zeker tien mensen neer op het 36th Street-metrostation, dat op nog geen kilometer afstand van het trainingscomplex van de Nets ligt. In totaal 29 mensen moesten naar het ziekenhuis en de schutter is nog voortvluchtig.

Voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd tegen de Cavaliers maakte Brooklyn Nets bekend een bedrag van 50.000 dollar (omgerekend ruim 46.000 euro) beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van de schietpartij.

"Het is verschrikkelijk. Toen ik de sirenes bij ons trainingscomplex hoorde en buiten zo veel commotie zag, kon ik alleen maar hopen op en bidden voor het beste", zei Nets-sterspeler Kevin Durant.

"Op een gegeven moment zagen we op onze telefoon beelden voorbijkomen. Ik haat geweld, ik haat zinloos geweld. Hopelijk kunnen we alles in kaart brengen en iedereen de hulp geven die nodig is. Het is een moeilijke situatie."

59 Paniek na schietpartij in metro New York

'We zijn op een zinloze manier getroffen'

Nets-coach Steve Nash was ook aangedaan. "Onze gemeenschap is op een tragische en zinloze manier getroffen. De metrohalte is vlak bij ons oefencomplex en ons kantoor en mijn kinderen gaan hier vlakbij naar school. Het raakt me persoonlijk en ik voel mee met alle getroffenen."

Ondanks de situatie bereidden de Nets zich net als anders voor de op de cruciale wedstrijd tegen de Cavaliers. Er werd, mede dankzij 25 punten, 5 rebounds en 11 assists van Durant, met 115-108 gewonnen.

Minnesota Timberwolves plaatste zich dankzij een 109-104-overwinning op Los Angeles Clippers eveneens voor de play-offs, waarin nog twee plekken vergeven zijn. De eerste play-offwedstrijden zijn zaterdag.