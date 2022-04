De Italiaanse autosportbond ACI heeft dinsdag de racelicentie van de vijftienjarige karter Artem Severyukhin ingenomen. De Rus, die onder een Italiaanse licentie racet, leek zondag in Portimão op het podium van een race die meetelt voor het Europees kampioenschap een nazigroet te brengen.

De mondiale autosportfederatie FIA kondigde maandag al aan een onderzoek te starten, maar de ACI wil daar niet op wachten en heeft de racelicentie van Severyukhin ingenomen. Dat betekent dat hij voorlopig niet kan deelnemen aan officiële races. Het Zweedse kartteam Ward Racing had eerder al het contract met Severyukhin ontbonden.

"Deze maatregel is onvermijdelijk, aangezien Severyukhin met zijn roekeloze gebaar een gebrek aan respect heeft getoond", schrijft de ACI in een verklaring. "Dit gedrag komt totaal niet overeen met de universele waarden in de sport en getuigt van weinig respect voor de samenleving."

Terwijl het volkslied werd gespeeld, sloeg Severyukhin met de rechtervuist op zijn hart, waarna hij even zijn rechterarm naar voren stak. Hij begon vervolgens uitbundig te lachen. Maandag ontkende Severyukhin dat zijn gebaar een nazigroet was, maar zei hij ook te snappen dat hij schuldig is bevonden. Hij aanvaardt daarom de consequenties.

Severyukhin reed onder een Italiaanse licentie, omdat Russische coureurs vanwege de oorlog in Oekraïne niet onder hun eigen vlag mogen uitkomen. Bovendien mogen Russen alleen racen als zij een intentieverklaring ondertekenen waarin staat dat zij de agressie uit hun land veroordelen en zich solidair verklaren met Oekraïne.