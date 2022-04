Femke Bol doet op 6 juni mee aan de FBK Games, zo is dinsdag bekendgemaakt. De Amersfoortse loopt bij het evenement in Hengelo voor het eerst dit jaar de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze afgelopen zomer in Tokio olympisch brons won.

Vorig jaar liep de 22-jarige Bol met 54,33 al een stadionrecord op de 400 meter horden bij de FBK Games, maar de komende editie wordt bijzonderder voor haar. "Ik ben echt ontzettend blij dat ik eindelijk een wedstrijd in Nederland in een vol stadion kan lopen", vertelt Bol, die sinds 2020 bezig is aan een spectaculaire opmars. "Door alle coronamaatregelen heb ik dat nog nooit kunnen doen."

Bol loopt de 400 meter horden bij de FBK Games ter voorbereiding op de WK van een maand later in het Amerikaanse Eugene, waarna in augustus nog een EK in München op het programma staat.

Ellen van Langen, meeting director van de FBK Games, is blij dat Bol ook dit jaar in actie komt in Hengelo. "Na haar stadionrecord vorig jaar gaf ze aan eigenlijk een snellere tijd voor ogen gehad te hebben", aldus Van Langen op de website van de FBK Games. "Haar mooie ambities, gretigheid en focus tekenen de atlete Bol."

Vorige maand veroverde Femke Bol zilver op de 400 meter bij de WK indoor. Vorige maand veroverde Femke Bol zilver op de 400 meter bij de WK indoor. Foto: ANP

Bol wil in topvorm komen voor WK

Bol heeft al voldaan aan de limieten voor de EK en de WK en dus is wedstrijdritme opdoen haar voornaamste doel bij de FBK Games.

"Het gaat er deze zomer om vooral te kijken wat ze nodig heeft om in Eugene en München niet opgebrand, maar juist in topvorm te zijn", zegt Laurent Meuwly, de coach van Bol, die momenteel op trainingskamp in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom is.

Vorige maand strikte de organisatie van de FBK Games met Armand Duplantis ook al een aansprekende naam voor de 41e editie van het eendaagse evenement. De Amerikaanse Zweed is wereldkampioen en wereldrecordhouder polsstokhoogspringen.