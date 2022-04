LeBron James pleit voor versterkingen bij Los Angeles Lakers na het missen van de play-offs in de NBA. De 37-jarige Amerikaan leidde de ploeg uit Californië in 2020 naar het kampioenschap, maar nu ontbreekt de zeventienvoudig kampioen zelfs in de play-offs.

"We hebben een selectie nodig die komend seizoen voor meer overwinningen kan zorgen", zei James op de dag dat hoofdcoach Frank Vogel werd ontslagen. De Lakers wisten slechts 33 wedstrijden te winnen en ze verloren 49 keer.

Daarmee eindigden ze op de elfde plaats in het westen, net buiten de posities die een vervolg van het seizoen betekenen. Deze week spelen de nummers zeven tot en met tien in zowel het westen als oosten in een zogeheten play-in om deelname aan de play-offs.

James heeft nog een contract voor een jaar in Los Angeles en de sterspeler, die sinds 2003 in de NBA speelt, denkt voorlopig niet aan stoppen. James vertelde onlangs dat hij zijn carrière graag wil afsluiten in een team met zijn zoon Bronny. De zeventienjarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een NBA-club.

"Ik kan nog steeds op topniveau spelen, dat heb ik dit seizoen wel laten zien", zei James, die gemiddeld 30,3 punten per wedstrijd maakte. "Ik kwam naar LA om kampioen te worden en nog meer te winnen. De clubleiding moet nu beslissen wat we gaan doen op spelersgebied. Ze mogen mijn mening daarover vragen, maar het is hun beslissing. Zij moeten bepalen wat het beste is voor deze club."

James bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij Cleveland Cavaliers, waarmee hij in 2016 kampioen werd in de NBA. Ook met Miami Heat (2012 en 2013) veroverde de basketballegende twee titels.