De internationale autosportfederatie FIA heeft maandag een onderzoek ingesteld naar karter Artem Severyukhin. De vijftienjarige Rus leek zondag op het podium in het Portugese Portimão een nazigroet te brengen na afloop van een race die meetelt voor het Europees kampioenschap. Severyukhin is inmiddels ontslagen door zijn team.

Terwijl het volkslied werd gespeeld, sloeg Severyukhin met de rechtervuist op zijn hart, waarna hij even zijn rechterarm naar voren stak. Hij begon vervolgens uitbundig te lachen.

De FIA neemt de zaak niet lichtzinnig op en kondigde een onderzoek aan naar het "onacceptabele gedrag" van Severyukhin. Het Zweedse kartteam Ward Racing zegt zich te schamen voor de actie van de coureur. De teamleiding wil niet langer samenwerken met de Rus en heeft daarom zijn contract ontbonden. "We verontschuldigen ons bij iedereen die door dit voorval gekwetst is."

De tiener rijdt op een Italiaanse licentie en dus werd voor hem het Italiaanse volkslied gespeeld in Portugal. Severyukhin kan voorlopig niet onder Russische vlag rijden vanwege de sancties tegen zijn land als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

50 Russische karter lijkt nazigroet te brengen op podium

Huilende Severyukhin betuigt spijt in videoboodschap

Severyukhin betuigde een dag na het incident spijt in een videoboodschap. "Ik wil sorry zeggen voor wat er gisteren is gebeurd", zei een huilende Severyukhin, die racet onder een Italiaanse licentie.

"Toen ik op het podium stond maakte ik een gebaar dat velen deed denken aan een nazigroet. Dat was niet het geval. Ik sta niet achter nazisme en zie het als een van de grootse misdaden tegen de mensheid."

"Ik reed onder de Italiaanse licentie, won de race onder de Italiaanse vlag en jongens onder het podium lieten me zien dat het in dergelijke gevallen in Italië gebruikelijk is om op je borst te kloppen, waar het hart is, om dankbaarheid te uiten. Ik wilde alleen dat gebaar maken. Maar ik weet dat ik schuldig en stom ben en zal de consequenties aanvaarden."

Coureurs uit Rusland en Belarus mogen alleen racen als zij een intentieverklaring ondertekenen waarin staat dat zij de agressie uit hun land veroordelen en zich solidair verklaren met Oekraïne.