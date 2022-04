Rico Verhoeven maakt pas in het najaar zijn rentree in de ring. De wereldkampioen in het zwaargewicht van kickboksbond GLORY heeft nog altijd last van de zware blessure aan zijn linkeroog die hij in oktober opliep tijdens zijn gewonnen titelgevecht tegen Jamal Ben Saddik.

"Ik ben op zich oké, maar de artsen hebben me geadviseerd om nog even pas op de plaats te maken", zei Verhoeven zondag bij Humberto. "Er zit nog wat verdikking in mijn linkeroog en om complicaties te voorkomen zeggen de artsen dat het niet slim is om nu alweer de ring in te stappen. Ik neem dus even wat ruimte."

De 33-jarige Nederlander kondigde in het tv-programma van RTL aan dat hij van plan is om op 29 oktober weer te vechten. Hij organiseert dan zelf een nieuw evenement: HIT IT.



In Rotterdam Ahoy zullen verschillende (kick)boksgevechten plaatsvinden, ook van sporters zonder ervaring in de ring. Zo zal oud-voetballer Dirk Kuijt gaan boksen voor het goede doel. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Verhoeven zal zijn. Het wordt hoe dan ook geen titelgevecht, maar de wereldkampioen hoopt wel tegen een aansprekende naam te kunnen vechten.

"Er staatgewoon nog steeds heel veel op het spel voor mij", aldus Verhoeven. "Ik moet en zal ongeslagen blijven tot eind 2024."

Verhoeven, die de afgelopen maanden ook veel investeerde in zijn acteercarrière, verwacht dat zijn optreden in Rotterdam zijn enige gevecht van dit jaar zal zijn.