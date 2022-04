Rinus van Kalmthout wacht nog op zijn eerste podiumplek in het huidige seizoen van de IndyCar. De Nederlander eindigde als dertiende in de Grand Prix van Long Beach, de derde race van het jaar in de Amerikaanse raceklasse.

De 21-jarige Hoofddorper begon als vijftiende aan de race, maar de coureur van Ed Carpenter Racing miste snelheid op het stratencircuit waar het lastig is om in te halen. Van Kalmthout reed de laatste 25 ronden bovendien met een kapotte diffuser. Dat kwam door een botsing met Scott McLaughlin, die achter op de auto van 'VeeKay' botste.

Na een late neutralisatie ging Van Kalmthout in de slotfase naar binnen voor een derde pitstop. De Nederlander zakte naar de laatste plaats, maar op verse banden wist hij eenvoudig op te schuiven en uiteindelijk als dertiende te finishen.

"Dit was een moeilijke race", zei Van Kalmthout na afloop. "Het was zwaar, we hadden weinig snelheid en ik heb geprobeerd de schade beperkt te houden. Qua resultaat is me dat aardig gelukt, aangezien we vorig jaar de finish niet haalden in Long Beach."

Josef Newgarden won in Long Beach. Het was al zijn tweede zege van dit seizoen. Hij wist voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean net voor te blijven. Newgarden leidt ook in het kampioenschap.

'VeeKay' bezet de zevende plek in de WK-stand. De Nederlander eindigde de eerste twee races respectievelijk als zesde en tiende.