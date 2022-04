Bij zijn spectaculaire rentree direct meestrijden om de titel bij de Masters was te veel gevraagd, maar golficoon Tiger Woods neemt zijn bijrol op het majortoernooi voor lief. De Amerikaan, die zondag als 47e eindigde, denkt dat mensen onderschatten hoe zwaar het voor hem was om terug te komen.

"Ik denk niet dat mensen het echt begrijpen. Alleen de mensen die dicht bij me staan, begrijpen het. Net als de spelers die foto's van mij hebben gezien en weten wat ik heb moeten doorstaan. Zij vinden het knapper wat ik hier heb laten zien dan anderen", zei Woods na de slotronde van de Masters.

De vijftienvoudig majorwinnaar kende een aardige eerste dag, maar wist daarna niet in het toernooi te groeien. Woods noteerde op de slotdag door vijf bogeys, een double bogey en slechts één birdie een teleurstellende score van zes boven par. In het klassement moest hij met een 47e plek genoegen nemen.

Het is een klein wonder dat de 47-jarige Amerikaan überhaupt nog op de golfbaan staat na zijn zware auto-ongeluk in februari 2021. Daarbij liep Woods onder meer een gebroken been en verbrijzelde enkel op. Eind vorig jaar deed hij met zijn zoon al mee aan het PNC Championship, maar dat was niet echt een graadmeter.

"Het is één ding om met je zoon voor de lol te golfen, maar meedoen aan een majortoernooi is andere koek", benadrukte Woods. "Mijn ongeluk had ook heel anders kunnen aflopen, maar veertien maanden later ben ik toch in staat om af te slaan op de Masters. Ik heb nog niet de conditie die ik hoopte te hebben, maar een paar weken geleden wist ik nog niet eens of ik kon meedoen."

Woods heeft de smaak te pakken, want de vijfvoudig winnaar van de Masters zegt dat hij in juli wil meedoen aan het Open Championship, eveneens een majortoernooi. "Ik kijk ernaar uit om op St. Andrews in actie te komen. Ik heb er twee keer gewonnen en het toernooi ligt mij na aan het hart. Het Open Championship is waar golf thuiskomt."