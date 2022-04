Scottie Scheffler heeft zondag (lokale tijd) voor het eerst in zijn loopbaan de Masters gewonnen. De Amerikaan hield de Noord-Ier Rory McIlroy achter zich en pakte zijn eerste majortitel. Tiger Woods eindigde zijn eerste officiële toernooi in ruim een jaar als 47e.

De 25-jarige Scheffler sloot de laatste ronde op de Augusta National Golf Club af met 71 slagen en kwam op een totaal van 278 slagen, 10 onder het baangemiddelde. Daarmee bleef hij McIlroy drie slagen voor.

McIlroy zorgde ervoor dat Scheffler op het tweede deel van de baan in Augusta nog flink zijn best moest doen. De Noord-Ier, die na drie dagen tien slagen meer nodig had gehad dan Scheffler, sloot af met een ronde van 64 slagen, 8 onder par. McIlroy sloeg zes birdies en één eagle en had de beste ronde van het hele toernooi.

Scheffler liet zich niet van de wijs brengen. De 25-jarige Amerikaan sloeg birdies op hole 3 en 7 en daarna een bogey op 10. Met birdies op 14 en 15 zorgde hij dat het niet meer echt spannend zou worden, al was het putten op de laatste hole even een klus. Na twee missers was het toch raak.

Scottie Scheffler won op de banen van Augusta zijn eerste majortoernooi. Scottie Scheffler won op de banen van Augusta zijn eerste majortoernooi. Foto: Getty Images

Woods kan ook op laatste dag niet imponeren

Het is de eerste keer dat Scheffler een majortoernooi wint. De nummer één van de wereld kan een recordpremie van 2,7 miljoen dollar (bijna 2,5 miljoen euro) bijschrijven. Daarnaast kreeg hij het beroemde groene jasje om zijn schouders.

Woods sloot zijn 24e deelname aan de Masters af op een 47e plaats. De vijfvoudig winnaar van het majortoernooi kende net als zaterdag een teleurstellende dag van 78 slagen, 6 boven het baangemiddelde.

Met 301 slagen had hij er over vier dagen 23 meer nodig dan winnaar Scheffler. Woods maakte op de Masters zijn verrassende rentree na zijn zware auto-ongeluk van veertien maanden geleden.