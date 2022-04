Bo Bendsneyder heeft zondag bij de Grote Prijs van Amerika zijn beste prestatie van dit Moto2-seizoen neergezet. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op het circuit van Austin als zevende. In de MotoGP was Enea Bastianini de sterkste.

Daarmee pakte Bendsneyder negen punten voor het kampioenschap. Eerder dit seizoen werd de coureur van Pertamina Mandalika negende in Argentinië, vijftiende in Indonesië en negentiende in Qatar.

Bendsneyder vertrok in Texas na een twaalfde plaats in de kwalificatie van de vierde startrij. Zonta van den Goorbergh startte als 22e. In de eerste ronde van de wedstrijd was er een massale valpartij, waar ook Van de Goorbergh bij onderuitging. De zestienjarige Brabander kon niet verder.

De zege in Austin ging na een race met veel incidenten en uitvallers naar Tony Arbolino. De Italiaan bleef de Japanner Ai Ogura en de Brit Jake Dixon voor en boekte zijn eerste zege in de Moto2.

De leiding in de WK-stand blijft in handen van Celestino Vietti. De Italiaan viel uit in Austin, maar behield zijn leidende positie in het kampioenschap. Bendsneyder staat veertiende.

Enea Bastianini passeerde in de slotfase Jack Miller in de MotoGP-race. Enea Bastianini passeerde in de slotfase Jack Miller in de MotoGP-race. Foto: Getty Images

Bastianini boekt tweede seizoenszege in MotoGP

In de MotoGP boekte Bastianini zijn tweede overwinning van het seizoen. De 24-jarige Italiaan passeerde op zijn Ducati met nog enkele ronden te gaan Jack Miller. De Australiër werd uiteindelijk derde, want hij werd in de laatste ronde ook nog gepasseerd door de Spanjaard Álex Rins.

Jorge Martin vertrok van poleposition, maar verloor de leiding al bij de start aan Miller. De Spanjaard werd achtste.

Bastianini, die dit seizoen ook de openingsrace in Qatar won, had zich als vijfde gekwalificeerd. Hij kwam gedurende de race opzetten en was in de slotfase de snelste.