Ongeloof overheerst bij Nienke Brinkman na het verbeteren van het Nederlands record op de marathon. De 28-jarige hardloopsensatie eindigde zondag in Rotterdam als tweede in 2.22,51 en liep daarmee de negentien jaar oude toptijd van Lornah Kiplagat (2.22,51) uit de boeken.

"Ze zag er heel sterk uit en heeft een grote toekomst voor zich op de marathon", twitterde de inmiddels 47-jarige Kiplagat, die in het verleden tot de absolute wereldtop behoorde. De atlete van Keniaanse origine verzamelde onder meer vier wereldtitels.

Brinkman is nog niet zover, wat niet heel verwonderlijk is. Ze doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Brinkman liep vorig jaar bij haar debuut op de 42,195 kilometer al wel 2.26,34 en verbaasde daarmee al de Nederlandse atletiekwereld.

Met de 2.22.51 in de Marathon van Rotterdam bevestigde ze haar grote talent voor de klassieke afstand. "Ik besefte het pas toen ik na de finish die 2.22 op de klok zag staan", reageerde Brinkman.

"Het publiek sleepte me er vandaag ook doorheen. Wat een geweldige sfeer was het hier. Mijn familie en vrienden stonden langs de kant en ik kon gelukkig nog even naar ze zwaaien toen ik voorbijkwam."

Nienke Brinkman met Abdi Nageeye, de winnaar bij de mannen. Nienke Brinkman met Abdi Nageeye, de winnaar bij de mannen. Foto: ANP

Brinkman moet wennen aan nieuwe status

Brinkman moet wennen aan de onwaarschijnlijk snel vergaarde status van snelste Nederlandse marathonloopster aller tijden, maar weet wel wat ze wil. "Ik beleef het allemaal nog als een droom, maar ik wil wel volle bak doorgaan in deze sport."

"Ik wil zeker een keer aan de Olympische Spelen deelnemen en deze zomer wil ik proberen zo hoog mogelijk te eindigen op de marathon bij de EK in München", zei de Brinkman, die ook aan trailrunning doet.

"Deze combinatie werkt perfect voor mij", zegt ze over het onderdeel waarop er wordt hardgelopen over natuurlijke offroad paden. "Het is een totaal andere discipline, maar het helpt heel erg om de geest en het lichaam sterker te maken."