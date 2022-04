Voor Abdi Nageeye is zondag in Rotterdam een droom uitgekomen. De 33-jarige atleet werd de eerste Nederlandse winnaar van de marathon in de havenstad en behaalde zijn zege in een nationaal record.

"Dit is een droom die vroeger zo ver weg leek", zei Nageeye kort na de finish op de Coolsingel tegen de NOS. "Eigenlijk al sinds 2010, toen ik mezelf de vraag stelde of ik mijn studie zou voortzetten of alles op de atletiek zou gaan zetten."

In 2019 eindigde Nageeye als vierde in Rotterdam in een Nederlands record van 2.06.17. "Ik droomde dat ik ooit met de Kenianen en Ethiopiërs mee kon op de marathon. In 2019 lukte dat me hier al lang. Ik dacht daarna: volhouden, blijven trainen, blijven geloven", zei hij.

"Ik heb zo veel teleurstellingen beleefd en zo veel blessures gehad, maar ben er toch in blijven geloven. Eind vorig jaar dacht ik dat ik kon winnen in New York, maar toen maakte ik een dikke fout. Nu heb ik Rotterdam gewonnen. Ik besef het nog niet. Ik ben heel trots en blij."

Nageeye, die vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio al knap zilver veroverde, zegevierde in Rotterdam met een Nederlands record van 2.04.56.