Abdi Nageeye heeft zondag de 41e editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De 33-jarige Nederlander deed dat in een nationaal record en is bovendien de eerste Nederlandse winnaar ooit van het evenement. Bij de vrouwen werd marathonsensatie Nienke Brinkman knap tweede, eveneens in een Nederlands record.

Nageeye legde de 42,195 kilometer af in een tijd van 2 uur, 4 minuten en 56 seconden. Hij verbeterde daarmee de oude nationale toptijd van 2:6,17, die hij drie jaar geleden zelf neerzette in Rotterdam.

In de laatste honderden meters sprintte Nageeye zij aan zij met de Ethiopiër Leul Gebresilase. De Nederlander was net iets rapper.

Met zijn overwinning is Nageeye de opvolger van zijn Belgische vriend Bashir Abdi, die vorig jaar de beste was in Rotterdam. In de 21 edities daarvoor was de overwinning altijd voor een atleet uit Kenia of Ethiopië.

Abdi moest ditmaal bij het ingaan van de laatste kilometer een gaatje laten. Hij arriveerde als vierde in 2.05.23, kort achter de Keniaan Reuben Kipyego (2.05.12).

Abdi Nageeye komt in extase over de finish in Rotterdam. Abdi Nageeye komt in extase over de finish in Rotterdam. Foto: ANP

Brinkman loopt Kiplagat uit de boeken

Bij de vrouwen kwam Brinkman tot een tijd van 2 uur, 22 minuten en 50 seconden. Ze werd daarmee tweede en liep het oude Nederlandse record van Lornah Kiplagat uit de boeken, die in 2003 in New York 2:23.43 op de klok zette.

De 28-jarige Brinkman moest op de Coolsingel alleen de Ethiopische Haven Hailu voor zich dulden, die in 2:21.59 won.

Brinkman doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Daarvoor was ze een fanatiek hockeyster. In Zwitserland, waar de geboren Leiderdorpse woont en geofysica studeert, heeft ze zich in betrekkelijk korte tijd tot een Nederlandse toploopster ontwikkeld.

Ze liep vorig jaar bij haar debuut op de marathon 2:26.34, toen de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. In haar tweede wedstrijd over 42,195 kilometer is ze al de snelste Nederlandse aller tijden.