Tiger Woods kan een zesde titel op The Masters dit jaar uit zijn hoofd zetten. De vijfvoudig kampioen ging zaterdag op de derde dag op de baan van Augusta in 78 slagen (zes slagen boven par) rond en zakte ver weg in het klassement.

De 46-jarige Woods begon de derde dag op een gedeeld negentiende plaats, na rondes van 71 en 74 slagen. De vijftienvoudig majorwinnaar startte zaterdag opnieuw met een bogey, maar sloeg ook al een birdie op de tweede hole. Een dubbele bogey op de vijfde hole zette hem verder op achterstand.

Na twee nieuwe bogeys op holes 9 en 11 herstelde Woods zich nog een beetje met twee birdies. Op de laatste drie holes ging het echter mis. Met twee bogeys en een dubbele bogey eindigde hij zes slagen boven het baangemiddelde.

Woods, die al voor de 24e keer meedoet aan The Masters, maakt in Augusta zijn rentree. De Amerikaanse golflegende had ruim dertien maanden geleden een zwaar auto-ongeluk en liep daarbij ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.

In de aanloop naar zijn rentree gaf Woods aan twijfels te hebben over zijn fysieke gesteldheid, maar de pijnklachten vielen hem na de eerste ronde mee. De Amerikaan is echter niet bij machte om bij zijn fraaie comeback mee te dingen om de eindzege.

Nog niet alle golfers hebben hun derde ronde afgewerkt. De Amerikaan Scottie Scheffler gaat momenteel aan de leiding. The Masters duren tot en met zondag.