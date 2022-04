Dwayne Haskins, quarterback van Americanfootballclub Pittsburgh Steelers, is zaterdag op 24-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten.

Het fatale ongeval gebeurde in het zuiden van Florida. De lokale autoriteiten laten aan ESPN weten dat Haskins (om nog onduidelijke redenen) op een snelweg liep toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Haskins was in het zuiden van Florida voor een training met andere quarterbacks, running backs en wide receivers van Pittsburgh Steelers. De formatie uit de National Football League (NFL) reageert geschokt op het overlijden van de quarterback.

"Ik heb geen woorden voor het overlijden van Dwayne", zegt coach Mike Tomlin in een verklaring. "Hij is sinds zijn komst in Pittsburgh snel uitgegroeid tot lid van deze familie. Hij was zowel op als naast het veld een van onze hardste werkers. Dwayne was niet alleen een geweldige teamgenoot, maar ook een fantastische vriend."

Haskins speelde in 2019 en 2020 voor Washington Commanders in de NFL en maakte in januari vorig jaar de overstap naar de Steelers. De beloftevolle quarterback kwam in de NFL niet in actie voor de formatie uit Pittsburgh, die zes keer de Super Bowl won.

"Dwayne had een enorm potentieel en een aanstekelijke persoonlijkheid", zeggen eigenaren Daniel en Tanya Snyder van Washington Commanders. "Het is een understatement om te zeggen dat we diepbedroefd zijn door zijn overlijden. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn familie en iedereen die hem liefheeft."