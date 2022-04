Robin Frijns is zaterdag in Rome als tweede geëindigd in de vierde race van dit seizoen in de Formule E, de klasse voor elektrische auto's. De Nederlander reed in het begin van de race even aan de leiding, maar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans wist hem te passeren en de rest van de race voor te blijven.

Frijns (Envision) duelleerde het grootste gedeelte van de race met de Belg Stoffel Vandoorne van Mercedes, die van poleposition was vertrokken. Hij haalde Vandoorne in het begin van de race in, moest hem later weer voorbij laten gaan, maar plaatste in de slotfase van de race alsnog een geslaagde aanval.

Vandoorne finishte kort achter Frijns als derde. Voor de dertigjarige Limburger was het de tweede keer dit seizoen dat hij tweede werd. Hij eindigde eerder op die positie in de race in het Saoedische Diriyah.

"Ik voelde me sterk en heb genoten van het gevecht met Stoffel", zei Frijns na de race. "De auto is goed, maar we moeten nog net dat beetje extra vinden om voor de overwinning te gaan. Dat lukt hopelijk zondag bij de tweede race hier."

Nyck de Vries begon de race als derde, maar hij wist de finish niet te halen. Met nog enkele minuten te gaan moest de Mercedes-coureur zijn auto door een technisch mankement aan de kant zetten.

In de WK-stand zakte De Vries van de tweede naar de vijfde plaats, terwijl Frijns naar de derde plaats klom. De Zwitser Edoardo Mortara (Rokit) behield de leiding.