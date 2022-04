De hockeysters zijn zaterdag in de Pro League op een gelijkspel blijven steken tegen India. Daags na de 2-1-nederlaag in Bhubaneswar kwam de olympisch kampioen niet verder dan 1-1. Omdat de daaropvolgende shoot-outserie wel gewonnen werd door Nederland, mocht het een extra punt bijschrijven.

India, waarbij de Nederlandse oud-international Janneke Schopman de bondscoach is, opende al na 34 seconden spelen de score. Rajwinder Kaur was er als de kippen bij om een strafcornervariant achter keeper Julia Remmerswaal te werken.

Nederland kreeg in het Kalinga Stadium tig kansen op de gelijkmaker. Pas bij de zevende strafcorner, een paar minuten voor het einde, was het via aanvoerder Yibbi Jansen raak voor de ploeg van gelegenheidsbondscoach Joost Bitterling. De daaropvolgende shoot-outserie om een bonuspunt won Oranje met 3-1. India miste liefst drie keer.

De omstandigheden in Bhubaneswar waren bijzonder zwaar. Het kwik in de Indiase stad steeg richting de 40 graden Celsius, waardoor het hitteprotocol uit de kast werd gehaald. De spelers mochten daardoor halverwege de kwarten een drinkpauze nemen.

Analist was in India coach van hockeysters

Bitterling nam in India de honneurs waar als bondscoach. De Nederlander, die normaal gesproken als analist werkzaam is bij de vrouwenploeg, verving in India interim-bondscoach Jamilon Mülders. Mülders bleef vanwege privéomstandigheden in Nederland. De Duitser werd onlangs aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alyson Annan, voor de periode tot en met het WK van komende zomer.

Zaterdag leed Nederland tegen India zijn eerste nederlaag in ruim twee jaar tijd. Oranje reisde met liefst acht debutanten naar het Aziatische land, omdat de internationals van Amsterdam en Den Bosch niet beschikbaar waren. Zij bereiden zich voor op de Euro Hockey League van volgende week.

Over hun vervangers ontstond de nodige ophef. De spelers van Jong Oranje waren niet beschikbaar, omdat zij een WK in Zuid-Afrika spelen. Mülders kwam vervolgens uit bij spelers die nog nooit in beeld waren bij Nederland, dat met negentien punten nog altijd koploper is in de Pro League.