De 41e editie van de marathon van Rotterdam staat zondag in het teken van boezemvrienden Abdi Nageeye en Bashir Abdi. De Nederlander en de Belg veroverden vorig jaar op de Olympische Spelen verrassend zilver en brons en willen in de havenstad meedoen om de winst.

"We horen mensen zeggen: hoe kunnen die twee zo hard lopen, terwijl ze niet uit Kenia of Ethiopië komen?", zegt Nageeye. "Anderen kijken naar ons en willen onze programma's kopiëren. Echt, ze denken dat wij dé succesformule hebben."

De 33-jarige Nageeye en de even oude Abdi zijn de blikvangers bij de komende marathon van Rotterdam. De Belg Abdi won vorig najaar de veertigste editie in een Europees record van 2:03.36, Nageeye zette in de Maasstad in 2019 het Nederlands record op 2:06.17.

Het duo kreeg vorig jaar wereldfaam door hun optreden in de laatste kilometers van de olympische marathon in Sapporo. Nageeye rende naar het zilver en zweepte na de finish zijn vriend Abdi op om voor het brons te gaan.

Hun Somalische afkomst heeft de vriendschap aangewakkerd, zegt Abdi. "Onze passie voor het hardlopen heeft ons verbroederd. Er zijn twee Abdi's, maar eigenlijk zijn we één", aldus de Gentenaar.

"We begrijpen elkaar, delen onze problemen en als Somaliërs kunnen we goed relativeren en overdenken", vervolgt Abdi. "We nemen nooit beslissingen in paniek. Ik ben heel blij dat we samen trainen als we lang van huis zijn en onze gezinnen achterlaten."

'Tijd om minuten van Nederlands record af te halen'

De twee hebben ook hun voorbereiding op de marathon van Rotterdam samen gedaan in Ethiopië. Maar Abdi geeft toe dat ze niet vaak hetzelfde deden. "Eerlijk gezegd heb ik pas één maand goed kunnen trainen", zegt hij.

"Ik heb twee redelijk zware blessures gehad en heb lang moeten revalideren. Ik hoop dat de sfeer in Rotterdam mij zondag gaat helpen. Die heeft mij vorig najaar laten 'vliegen' naar dat Europees record. Ik heb wel even twijfel gehad of ik weer fit zou worden, maar Rotterdam afzeggen was geen optie."

Nageeye staat er fysiek beter voor. Hij zegt verlost te zijn van de hamstringklachten die hem in het verleden regelmatig hinderden. "Ik heb inmiddels heel wat fysio's en artsen bezocht en het lijkt erop dat ik nu de perfecte oefening heb gevonden tegen mijn klachten."

"Ik heb in de voorbereiding op Rotterdam geen enkele keer een training hoeven afbreken vanwege pijn. Dat is weleens anders geweest. Het wordt tijd dat ik wat minuten van het Nederlands record af ga halen."

De marathon van Rotterdam begint zondag om 10.00 uur. Naar verwachting doen zondag zo'n 34.000 hardlopers mee, waarvan 18.000 aan de hele marathon, oftewel de klassieke afstand van 42,195 kilometer.