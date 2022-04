De Nederlandse hockeysters zijn vrijdag met maar liefst acht debutanten tegen de eerste nederlaag in ruim twee jaar aangelopen. De olympisch kampioen ging in de Pro League met 2-1 onderuit op bezoek bij India, waar voormalig Oranje-international Janneke Schopman de bondscoach is.

Nederland kwam na elf minuten op achterstand in Bhubaneswar door een treffer van Neha Goyal, die het doel vond uit een strafcorner. Vlak voor rust verdubbelde Sonika Tandi de voorsprong van India, eveneens uit een strafcorner.

Yibbi Jansen bracht de spanning in het derde kwart terug door een strafbal te benutten, maar Oranje wist de eerste nederlaag van dit seizoen in de Pro League niet te voorkomen.

Voorafgaand aan deze reeks Pro League-wedstrijden ontstond de nodige ophef over de Nederlandse selectie. Die bestond voor een groot deel uit speelsters die vanuit het niets werden opgeroepen.

Oranje moet het zonder de internationals van Amsterdam en Den Bosch stellen omdat zij zich voorbereiden op de Euro Hockey League van volgende week. Zij konden niet vervangen worden door speelsters van Jong Oranje, omdat die op dit moment een WK in Zuid-Afrika spelen.

Lili de Nooijer een van debutanten

Hierdoor konden acht vrouwen hun debuut maken. Een van hen was de negentienjarige Lili de Nooijer, de dochter van oud-international Teun de Nooijer. Ook interim-bondscoach Jamilon Mülders ontbrak wegens privéomstandigheden bij Oranje. Hierdoor nam Joost Bitterling de honneurs waar.

Nederland verloor op 16 februari 2020 voor het laatst een wedstrijd. Toen werd in de Pro League verloren van Argentinië (2-0).

Ondanks de nederlaag blijft Nederland met zeventien punten aan kop in de Pro League. De voorsprong op nummer twee India is drie punten. Zaterdag staan Oranje en India opnieuw tegenover elkaar in Bhubaneswar.