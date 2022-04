Tiger Woods geniet ervan dat hij weer terug is op de golfbaan. De Amerikaanse legende maakte donderdag zijn rentree op de Masters, ruim een jaar na zijn zware auto-ongeluk.

"Ik heb de pijn die ik verwachtte, maar het was geweldig. Ik zei de hele week al tegen mijn team dat het anders zou worden tijdens de wedstrijden en ook dat er adrenaline bij zou komen kijken", beschreef Woods zijn gevoel na de eerste dag in Augusta.

De 46-jarige Californiër, die wel wat moeite had met lopen, beleefde een verdienstelijke rentree op het majortoernooi. Hij noteerde onder grote belangstelling drie birdies en twee bogeys en ging rond in 71 slagen, één onder par.

"Het is mooi om onder par te eindigen nadat ik er zo'n lange tijd uit ben geweest", aldus Woods. "Ik weet op veel plekken hoe ik de bal moet raken, gaf mezelf de hele dag goede uitgangsposities en heb een paar keer kunnen putten."

'Het was niet makkelijk om terug te komen'

De vijftienvoudig majorwinnaar hield aan zijn auto-ongeluk een gebroken been en een verbrijzelde enkel over en lag drie maanden in het ziekenhuis. "Sommige medespelers hebben foto's gezien van hoe mijn been eruitzag. Als je ziet waar ik vandaan kom en waar ik nu sta... Het was niet makkelijk", aldus Woods.

"Ik prijs me gelukkig dat ik terugkeer op de Masters met zo'n onthaal. Ik heb hier sinds mijn overwinning in 2019 niet meer gespeeld, want in 2020 was er covid en vorig jaar was ik er niet. Het is geweldig om deze energie weer te voelen."

Woods staat vooralsnog tiende. De leiding is na de eerste dag van de Masters in handen van de Zuid-Koreaan Im Sung-jae, die mede dankzij vijf birdies en één eagle 67 slagen nodig had in de openingsronde.

Im heeft één slag voorsprong op de Australiër Cameron Smith, die tot acht birdies kwam, maar zowel op de eerste als laatste hole ook een dubbele bogey sloeg. Im en Smith eindigden in 2020 op de Masters op de gedeelde tweede plaats, achter de Amerikaan Dustin Johnson.