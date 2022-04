Epke Zonderland is sinds zijn afscheid van de turnsport een drukbezet man, maar kan zich ergens wel herkennen in het zwarte gat dat sommige sporters ervaren wanneer ze stoppen. Dat zei de oud-turner donderdag tijdens zijn afscheid, waarbij hij ook het in 2021 in gebruik genomen nationale topsportcentrum in Heerenveen opende.

"Natuurlijk had ik na mijn afscheid een heel duidelijk plan. Ik wilde verder met mijn geneeskunde", zei Zonderland over zijn afscheid vlak na de Olympische Spelen van Tokio. "Maar tijdens de periode dat ik vakantie had, heb ik dat gevoel van het zwarte gat wel herkend. Ik snap dat andere sporters dat zo kunnen ervaren."

"Zelf voelde ik die onwennigheid ook wel een beetje", vervolgde de 35-jarige Fries. "Voorheen wist je ruim een jaar van tevoren gewoon precies wat je ging doen. Je wedstrijden waren gepland en je trainingsschema ook. Er was altijd een bepaald ritme. Dat ben je ineens kwijt. Ineens mag je zelf bedenken hoe je je leven gaat invullen en dat is onwennig."

Toch kwam het bij Zonderland niet echt zover. "Ik was zoekende, maar het was vooral ook fijn dat ik de ruimte had om na te denken over de toekomst. Na een paar maanden was ik ook wel klaar om echt weer te beginnen."

De olympisch rekstokkampioen van 2012 heeft zijn pijlen duidelijk gericht op de toekomst en het worden van sportarts. "Voor de Spelen heb ik me helemaal 'leeggetrokken' en heb ik alles op alles gezet er toch wat van te maken. Ik merkte dat ik op was en geen behoefte meer had om door te moeten. Het was meteen prima zo."

115 Epke Zonderland neemt afscheid: 'Veel mooie dingen beleefd'

'Het afzien mis je ergens ook wel'

Toch mist Zonderland de sport ook weleens. "Je geniet van het afzien, omdat het erbij hoort. Dat mis je ergens ook wel. Als ik nog net zo fit zou zijn als vijftien jaar geleden, dan weet ik niet of ik was gestopt. Zo mooi vind ik de sport nog wel."

Mede daarom is hij toch nog wekelijks in de turnhal te vinden. "Ik ga er bewust elke week heen, samen met mijn zoons. Die kleintjes kunnen dan ook nog even aan de slag en voor mezelf is het leuk om fit te blijven."

Vluchtelementen staan niet altijd meer op het programma. "Toen ik terugkwam van mijn vakantie, heb ik na een paar trainingen weer wat geprobeerd. De Kovacs lukte wel, de Kolman lukte met heel veel moeite", zei hij lachend.

Hoewel het 'moeten' eraf is, heeft Zonderland vooral ook veel geleerd van dertig jaar in de sport. "Vooral over het leren omgaan met tegenslagen en het kijken hoe je altijd beter kunt worden. Als ik nu een tegenslag zou hebben, dan heb ik het vertrouwen dat het ook wel weer goed zal komen. Daar kan ik de rest van mijn leven verder mee."