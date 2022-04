Tiger Woods is zijn 24e deelname aan The Masters donderdag begonnen met een score van één onder par. De Amerikaanse golflegende, die op het majortoernooi zijn officiële rentree maakt na zijn zware auto-ongeluk van ruim een jaar geleden, ging rond in 71 slagen.

De 46-jarige Woods noteerde bij zijn terugkeer op Augusta drie birdies en twee bogeys. De vijftienvoudig majorwinnaar besloot zijn ronde op de achttiende hole met een par en oogde redelijk content met zijn optreden.

Zijn drie birdies werden luidkeels begroet door de duizenden fans die zich rondom de holes hadden verzameld om een glimp van Woods op te vangen. De vijfvoudig winnaar van The Masters bevestigde dinsdag mee te doen aan het majortoernooi, al maakte hij zich vooraf enige zorgen over zijn fysieke gesteldheid.

Daar was donderdag op de eerste dag niet veel van te merken. Bij het knielen leek Woods wel meer moeite te hebben. De golficoon raakte in februari vorig jaar zwaargewond bij een eenzijdig ongeval met zijn SUV. Hij hield er een gebroken been en verbrijzelde enkel aan over en moest drie maanden in het ziekenhuis blijven.

Met een score van -1 staat Woods momenteel op een gedeeld negende plaats, maar veel golfers moeten hun ronde nog afmaken. The Masters duurt tot en met zondag. De Japanner Hideki Matsuyama was vorig jaar de beste in Augusta.

In 2019 schreef Woods al eens historie door The Masters voor het eerst sinds 2005 te winnen, terwijl zijn loopbaan al enige tijd in het slop was geraakt. Ook in 1997, 2001 en 2002 kreeg de Amerikaan het groene jasje, de prijs voor de winnaar.