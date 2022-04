Tiger Woods is donderdag begonnen aan zijn 24e Masters. De Amerikaanse golflegende, die op het majortoernooi zijn officiële rentree maakt na zijn zware auto-ongeluk van ruim een jaar geleden, sloeg rond 17.00 uur af op de banen van Augusta.

De 46-jarige Woods kondigde dinsdag al aan dat hij zou gaan starten, maar hij hield nog wel een slag om de arm. "Het is afhankelijk van hoe mijn lichaam herstelt en waartoe ik woensdag in staat ben", zei de vijftienvoudig majorwinnaar.

Fysiek lijkt het allemaal goed genoeg te gaan met Woods, die onder grote belangstelling begon aan de jacht op zijn zesde titel op de Masters. De golflegende leek niet helemaal tevreden met zijn afslag, maar begon de eerste hole niet slecht met een par.

Het is al een prestatie op zich dat Woods meedoet, want hij raakte in februari vorig jaar zwaargewond bij een eenzijdig ongeval met zijn SUV. Hij hield er een gebroken been en verbrijzelde enkel aan over en moest drie maanden in het ziekenhuis blijven.

In 2019 schreef Woods al historie op de Masters door het majortoernooi voor het eerst sinds 2005 te winnen, terwijl zijn loopbaan al enige tijd in het slop was geraakt. Ook in 1997, 2001 en 2002 kreeg de Amerikaan het groene jasje, de prijs voor de winnaar.

De Masters duurt tot en met zondag. Het majortoernooi werd vorig jaar gewonnen door de Japanner Hideki Matsuyama.