Michael van Gerwen heeft zonder een wedstrijd te spelen al twee punten veroverd voor de Premier League-speelronde van donderdag in Leeds. Door een positieve coronatest van Gary Anderson plaatst 'Mighty Mike' zich zonder te spelen voor de laatste vier in de Engelse stad.

De 32-jarige Van Gerwen, na acht speelrondes koploper in de Premier League, boekt door het terugtrekken van Anderson een reglementaire 6-0-overwinning. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Michael Smith of Peter Wright.

De prestigieuze Premier League wordt dit jaar in een vernieuwde vorm afgewerkt. Iedere speelronde staat er een minitoernooi op het programma, waarin de darters punten kunnen verdienen. De winnaar incasseert vijf punten voor de ranglijst, de verliezend finalist ontvangt er drie en de halvefinalisten twee.

Van Gerwen is dit jaar de enige Nederlander die meedoet aan de Premier League. Een week geleden werd hij in Birmingham nog in de eerste ronde uitgeschakeld door James Wade. De week daarvoor haalde hij de finale in Rotterdam en daarin was Joe Cullen nipt te sterk.

Van Gerwen is na een dramatisch WK - daar moest hij door een positieve coronatest al na één wedstrijd naar huis - bezig aan een prima jaar. Hij won al twee Players Championship-toernooien en was vorige maand ook de beste bij het German Darts Championship.