Jo-Wilfried Tsonga stopt na Roland Garros met tennis. De 36-jarige Fransman heeft woensdag bekendgemaakt dat hij het fysiek niet meer kan opbrengen om op het hoogste niveau te blijven spelen.

"In de afgelopen jaren vroeg ik me iedere dag weleens een keer af: waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor?", vertelde Tsonga in een video. "Mijn hoofd zegt dat ik mijn hele leven wil blijven spelen, maar mijn lichaam vertelt me dat het niet meer mogelijk is om boven mezelf uit te stijgen."

"Ik heb besloten dat ik na de komende editie van Roland Garros stop met tennis. Het wordt de vijftiende keer dat ik aan het toernooi meedoe. Hopelijk blijf ik fit en kan ik net zo tennissen als ik altijd heb gedaan in Parijs."

Tsonga stond begin 2012 - op het hoogtepunt van zijn loopbaan - op de vijfde plek op de wereldranglijst. Hij haalde één keer de finale van een Grand Slam-toernooi. In 2008 was Novak Djokovic in de eindstrijd op de Australian Open in vier sets te sterk.

Jo-Wolfried Tsonga werd begin dit jaar uitgeschakeld in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Foto: Getty Images

Tsonga won achttien ATP-toernooien

In totaal haalde Tsonga zes keer de halve finales van een Grand Slam-toernooi, waarvan de laatste keer in 2015 bij Roland Garros. Hij won achttien ATP-toernooien, waaronder vijf jaar geleden het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Zijn laatste toernooizege behaalde Tsonga in 2019. toen hij de beste was in Metz.

In de laatste jaren kampte Tsonga steeds vaker met blessures en bleven toernooizeges uit. Daardoor is hij afgezakt naar de 220e plek op de wereldranglijst. Hij kwam dit seizoen op geen van de zes toernooien die hij speelde voorbij de tweede ronde.

Van Richard Krajicek kreeg hij een wildcard voor het ABN AMRO-toernooi, maar ook daar bleef hij in de openingsronde steken.