Marc Márquez maakt komend weekend in de Verenigde Staten zijn rentree in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen van Honda ontbrak tijdens de vorige Grands Prix in Indonesië en Argentinië vanwege problemen met het zicht.

Márquez kwam vorige maand hard ten val tijdens de warming-up in Indonesië. De 29-jarige Spanjaard hield er diplopie (dubbelzien) aan over - een aandoening die hij in november ook al had - en moest ook de derde race van het seizoen in Argentinië missen.

Inmiddels is Márquez, bij wie na zijn val geen verdere schade aan zijn hersenen werd geconstateerd, in Spanje behandeld aan het dubbelzien en is hij weer in staat om te racen.

"Ik ben heel blij om weer terug te keren en het is een geweldig gevoel om dat op een van mijn favoriete circuits te doen. Ik geniet er echt van om in Texas te racen en heb daar geweldige herinneringen", aldus Márquez.

De topcoureur won vrijwel alle races die hij op het Circuit of The Americas reed, met uitzondering van 2019, toen hij in leidende positie ten val kwam. De Grand Prix in de Verenigde Staten is de vierde race van 2022.

De laatste jaren zat fysiek malheur Márquez, die in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen werd, vaker in de weg. Zo miste hij in 2020 en 2021 veel races wegens een gecompliceerde armbreuk.