Voor de tweede keer in drie jaar is LeBron James er niet bij tijdens de play-offs van de NBA. Zijn club Los Angeles Lakers ging woensdag onderuit tegen Phoenix Suns, waarmee deelname aan het finaledeel van het seizoen definitief uit zicht is voor de vedette.

Zonder de geblesseerde James - hij kampt al een tijdje met een enkelkwetsuur - verloren de Lakers met 121-110 in het Footprint Center in Phoenix. De club uit Los Angeles staat slechts elfde in de Western Conference.

James was er tussen 2006 en 2018 steeds bij in de play-offs. In 2019 ontbrak de 37-jarige superster al eens met de Lakers. Een jaar later werd hij kampioen met de club en vorig jaar was de eerste play-offronde al het eindstation.

Dit seizoen had James bij de Lakers een gouden driehoek moeten vormen met Anthony Davis en Russell Westbrook, maar door blessures stonden ze slechts in 21 van de 79 gespeelde wedstrijden samen op het veld.

Het mislopen van de play-offs met de Lakers betekent dat James op vier kampioenschappen blijft staan. Naast zijn titel uit 2020 was hij twee keer de beste met Miami Heat (2012 en 2013) en won hij de NBA Finals in 2016 met Cleveland Cavaliers.

De play-offs beginnen op 16 april. Titelverdediger Milwaukee Bucks is er hoe dan ook bij.