Tiger Woods gaat waarschijnlijk meedoen aan de Masters. De 46-jarige golflegende is van plan donderdag op de Augusta National Golf Club ruim veertien maanden na zijn zware auto-ongeluk zijn officiële rentree te maken.

"Zoals het er nu voor staat, ga ik spelen", zei Woods dinsdag op een persconferentie. "Ik kan de bal gewoon goed raken. Het is afhankelijk van hoe mijn lichaam herstelt en waartoe ik woensdag in staat ben. Golftechnisch maak ik me geen zorgen, lopen zal het lastigst worden."

De afgelopen dagen namen de geruchten over een terugkeer van Woods al toe. Hij werd vorige week al gesignaleerd op de baan en trainde begin deze week onder grote publieke belangstelling. De Amerikaan won de Masters maar liefst vijf keer.

Woods raakte in februari vorig jaar zwaargewond bij een eenzijdig ongeval met zijn SUV. De vijftienvoudig majorwinnaar hield er een gebroken been en verbrijzelde enkel aan over en moest drie maanden in het ziekenhuis blijven.

Tiger Woods na zijn eerste eindzege op de Masters in 1997. Tiger Woods na zijn eerste eindzege op de Masters in 1997. Foto: Getty Images

Woods maakte eind vorig jaar al rentree

Eind vorig jaar maakte Woods al zijn officieuze rentree op de golfbaan. Samen met zijn zoon deed hij mee aan het PNC Championship, een jaarlijks evenement waarbij vaders aantreden met hun zoon.

De Masters beginnen donderdag en de beslissing valt zondag. Bij zijn laatste deelname aan het majortoernooi (in 2020) eindigde Woods als titelverdediger op de 38e plaats.

De laatste titel van Woods op de Masters dateert van 2019. Ook in 1997, 2001, 2002 en 2005 was Woods de beste op de Augusta National Golf Club.