Schermicoon Kasper Kardolus is zondagavond op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Kardolus was de eerste in Nederland die een eigen schermzaal realiseerde, in 1976 in Zoetermeer. Zaal Kardolus behaalde in totaal 137 Nederlandse titels.

Het schermicoon veroverde zelf meerdere nationale titels, maar ook zijn zonen Oscar, Olaf en Arwin en dochter Yvette waren meervoudig Nederlands kampioen. Ook was hij de coach van succesvolle schermers als Stéphane Ganeff en Pernette Osinga. Zijn leerlingen namen deel aan meerdere Olympische Spelen.

Kardolus werd in 1995 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2007 geëerd met een gouden erepenning van wereldschermbond FIE voor zijn verdiensten voor de schermsport.

Hij kwam altijd fel op voor zijn sport en zijn vereniging. Dat zorgde af en toe voor conflicten met onder meer de schermbond. "Vooral in een kleine sport moet je van je afbijten. Ik laat niet met me sollen en ik ben voor niets en niemand bang", zei hij in zijn laatste interview in het blad NLcoach, dat vorige maand verscheen.