Aleix Espargaró heeft zondag bij de Grand Prix van Argentinië zijn tweehonderdste race ooit in de MotoGP om weten te zetten in een overwinning. Het betekende voor de 32-jarige Spanjaard de eerste zege uit zijn carrière.

Espargaró had in zijn voorgaande 199 races in de MotoGP slechts twee keer eerder op het podium gestaan. Op het circuit van Termas de Río Hondo startte hij vanaf pole, maar keek hij een groot deel van de race tegen een achterstand aan.

De polesitter maakte niet bepaald de beste start en moest de 24-jarige Jorge Martín in de eerste bocht voorlaten. De Spanjaard van Pramac Ducati reed lange tijd aan kop, maar werd met nog zes ronden te gaan bij de derde poging ingehaald door Espargaró.

De Spanjaard Álex Rins werd derde en daardoor hebben er na drie races maar liefst negen verschillende coureurs op het podium gestaan. De vorige races in Qatar en Indonesië werden gewonnen door Enea Bastianini en Miguel Oliveira.

Door de overwinning is Espargaró meteen de nieuwe leider in de WK-stand voor Brad Binder en Bastianini. Het MotoGP-kampioenschap gaat volgend weekend verder met de GP van de Verenigde Staten.

Bo Bendsneyder eindigde in de top tien. Foto: Getty Images

Bendsneyder eindigt in top tien in Moto2

Bo Bendsneyder pakte in de Grand Prix van Argentinië zeven WK-punten in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op het circuit van Termas de Río Hondo op de negende plaats.

Het betekende de eerste top tien-notering van het nog jonge seizoen voor Bendsneyder, die vorige week bij de tweede race vijftiende werd en zo zijn eerste WK-punt veroverde. Bij de aftrap van het seizoen in Qatar werd hij negentiende.

Zonta van den Goorbergh ging in Argentinië al in de tweede ronde onderuit. De zestienjarige Brabander, die zich als veertiende had gekwalificeerd, lag op dat moment op de zestiende plaats.

Celestino Vietti won de race over 23 rondes. Vietti passeerde kort na de start de van poleposition vertrokken Fermín Aldeguer en gaf de leidende positie niet meer uit handen. De Italiaan heeft met zeventig punten de leiding in het WK-klassement.