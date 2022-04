De Nederlandse hockeysters hebben zondag voor een nieuw record gezorgd in de Pro League. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders was in het Wagener Stadion in Amstelveen met 10-0 te sterk voor de Verenigde Staten, wat de grootste overwinning ooit was in de geschiedenis van de landencompetitie.

Bij rust stond het 'slechts' 3-0 voor Oranje, dat zaterdag al met 3-0 won van de VS. De drie treffers vielen allemaal uit een strafcorner: Yibbi Jansen sleepte na negen minuten spelen raak, waarna Renée van Laarhoven vanaf de kop van de cirkel haar eerste interlanddoelpunt maakte. Vervolgens scoorde Jansen voor de tweede keer.

Na de onderbreking liep Oranje uit naar de dubbele cijfers. Frédérique Matla nam de ploeg van Mülders op sleeptouw met twee goals, terwijl Jansen haar hattrick voltooide. Ook Joosje Burg (twee keer), Lidewij Welten en Freeke Moes pikten een doelpuntje mee voor Nederland.

De oude recordzege stond op 9-0 en was ook in handen van Nederland. De hockeysters haalden die score in januari 2020 en toen waren de Verenigde Staten ook de tegenstander. De Pro League werd in 2019 geïntroduceerd.

Met de 10-0-zege sluiten de hockeysters ook een roerige week af. Donderdag kwam een rapport over een angstcultuur binnen de selectie naar buiten, waaruit bleek dat meer dan de helft van de speelsters de prestatiecultuur als negatief tot zeer negatief bestempelde. De kritiek op het prestatieklimaat binnen de hockeyploeg leidde in januari al tot het vertrek van bondscoach Alyson Annan.

Nederland is met zeventien punten uit zes wedstrijden koploper in de Pro League. Oranje heeft een voorsprong van vier punten op nummer twee Duitsland, terwijl de Duitsers twee wedstrijden meer hebben gespeeld. Vrijdag en zaterdag spelen de hockeysters in Bhubaneswar twee interlands tegen India.