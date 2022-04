De roeiers van Oxford hebben zondag op de Theems de 167e editie van The Boat Race gewonnen. Het universiteitsteam van Oxford zegevierde voor het eerst sinds 2017 in de jaarlijkse strijd.

De onderlinge stand kwam daarmee op 85-81, nog altijd in het voordeel van Cambridge. Alleen in 1877 eindigde de prestigieuze Boat Race onbeslist.

De 167e editie tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge vond weer op het vertrouwde water in Londen plaats, zonder Nederlandse inbreng in de boten.

Vorig jaar werd The Boat Race vanwege de coronapandemie en de slechte staat van de Hammersmith Bridge over de rivier in Londen niet op de Theems afgewerkt, maar op de Great Ouse in Ely, in het graafschap Cambridgeshire. Dat gebeurde toen zonder publiek.

Bij de vrouwen, die hun 76e Boat Race afwerkten, won Cambridge voor de vijfde keer op rij en de 46e keer in totaal.