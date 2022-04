De loopbaan van de legendarische basketbalcoach Mike Krzyzewski is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) na 47 jaar ten einde gekomen. De Amerikaan verloor in de halve finales van de strijd om de Amerikaanse titel in het college basketbal met Duke van de grote rivaal North Carolina: 77-81.

De 75-jarige Krzyzewski kondigde in juni 2021 al aan dat dit zijn laatste seizoen als coach zou worden. Zijn assistent Jon Scheyer neemt de taken over van de legende, die wordt beschouwd als een van de grootste coaches in het Amerikaanse basketbal.

Sinds 1980 werd Krzyzewski vijf keer nationaal kampioen en veroverde hij met Duke dertien titels in de Atlantic Coast Conference (ACC). Met 1.202 overwinningen is hij de coach met de meeste overwinningen in het college basketbal.

Krzyzewski ontweek na de nederlaag tegen North Carolina vragen over het einde van zijn imposante loopbaan. "Het gaat niet om mij, zeker niet op dit moment. Ik maak me vooral zorgen om de jongens. Ze waren aan het huilen op het veld, dat is het enige waar ik nu aan kan denken."

Overigens heeft Krzyzewski niet alleen een staat van dienst in het college basketbal. Hij leidde de nationale ploeg van de Verenigde Staten in 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro) naar olympisch goud. Als assistent was Krzyzewski ook betrokken bij de gouden plakken in 1984 en 1992.

In totaal stond Krzyzewski 47 jaar langs het veld als basketbalcoach, waarvan 42 seizoenen bij Duke.