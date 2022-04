André Cats is vrijdag begonnen als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF. De voormalige directeur van de zwembond heeft het stokje overgenomen van Maurits Hendriks, die na ruim dertien jaar afzwaait.

De 61-jarige Hendriks had begin 2020 al aangekondigd dat hij na de Olympische Winterspelen zou stoppen bij de sportkoepel. Na een zoektocht van bijna een jaar kwam NOC*NSF in januari uit bij Cats, die sinds november 2016 technisch directeur van de zwembond was.

Hendriks volgde in 2008 Charles van Commenée op en maakte de Winterspelen van 2010, 2014 en 2018 en de Zomerspelen van 2012, 2016 en 2021 mee. Onder zijn leiding werden in totaal 91 olympische medailles gewonnen.

Op sportcentrum Papendal werd Hendriks geroemd vanwege zijn professionaliteit, al botste hij ook met sporters en bonden. Zo kreeg hij tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veel kritiek vanwege het naar huis sturen van turner Yuri van Gelder en de 'losersvluchten'. Daarna werd besloten de functie van chef de mission los te koppelen van zijn werk als technisch directeur.

Cats benadrukte op zijn eerste werkdag dat hij het werk van Hendriks wil voortzetten. "Dat fundament is goed, maar het kan en moet altijd beter in de topsport. Achteroverleunen kan niet en ik zie zeker kansen om een nog succesvoller topsportland te worden. We hebben en houden de ambitie om bij de beste tien landen van de wereld te behoren."